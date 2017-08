IBC-Br subiu 0,5% na margem no trimestre até maio, com dados dessazonalizados

A atividade econômica do País registrada pelo IBC-Br, considerando o conjunto das cinco regiões, subiu 0,5% na margem, no trimestre encerrado em maio, na série dessazonalizada. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 18, em Porto Alegre.

De acordo com o documento, “a evolução dos principais indicadores de atividade econômica persiste compatível com o processo de estabilização da economia brasileira no curto prazo e com as perspectivas de sua recuperação gradual no médio prazo”.

O BC pontuou ainda que o aumento recente da incerteza quanto ao ritmo de implementação das reformas e dos ajustes na economia “impactou negativamente, mas de forma moderada, os índices de confiança dos agentes econômicos”.

Para o Banco Central, “os dados disponíveis mostram tendência de recuperação da economia em todas as regiões do País, impulsionada, principalmente, pelo bom desempenho do setor agrícola e das vendas do comércio”. Por outro lado, o BC destaca o nível elevado de ociosidade dos fatores de produção e a existência de resultados setoriais divergentes, “que caracterizam processos de transição”.