Dólar cai com realização de lucros

O dólar opera em queda no mercado doméstico na manhã desta sexta-feira, 18, sob influência do exterior. Exportadores e tesourarias locais realizam lucros com a moeda norte-americana, disse um operador de uma corretora. A alta de commodities estimula o movimento vendedor no câmbio.

Além disso, os fechamentos desta quinta-feira, 17, nos níveis de R$ 3,17 à vista e de R$ 3,180 no dólar setembro atraem exportadores à ponta de venda, além de algumas tesourarias de instituições financeiras. Mesmo em baixa, o dólar à vista ainda acumulava ganhos de cerca de 1,40% por volta das 9h31.

As negociações do governo Temer com o Congresso visando a aprovação das metas fiscais e da TLP seguem no radar. Às 14h30 desta sexta, há uma reunião agendada no Palácio do Planalto.

Lá fora, prossegue de forma mais moderada o movimento de busca de proteção, com investidores observando o cenário político nos Estados Unidos e as tensões na Europa após os atentados terroristas de ontem na Espanha.

A demanda volta a impulsionar o iene e o franco suíço em detrimento do dólar, que oscila sem direção única em relação a divisas emergentes em meio à alta de commodities, como petróleo e cobre. O minério de ferro também fechou nesta sexta com ganho forte, de 6,81%, a US$ 77,94 a tonelada no Porto de Qingdao, na China.

Às 9h31, o dólar à vista no balcão caía 0,43%, aos R$ 3,1632. O dólar para setembro recuava 0,41% neste mesmo horário, aos R$ 3,1715.