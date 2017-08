Governo nomeia conselheiro do CNJ e renova mandato de dois titulares do colegiado

O governo nomeou Aloysio Corrêa da Veiga para exercer o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, reconduziu para um novo mandato dois conselheiros do colegiado: Daldice Maria Santana de Almeida e Fernando Cesar Baptista de Mattos. As decisões estão em decretos do presidente Michel Temer publicados na edição de desta sexta-feira, 18, do Diário Oficial da União (DOU).