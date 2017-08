PIB do Chile avança 0,9% no 2º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 0,9% no segundo trimestre, na comparação com igual período do ano passado, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central do país. No primeiro semestre, houve avanço de 0,5% na economia chilena, também na comparação anual.

Na série sem ajustes sazonais, o PIB chileno teve alta de 0,7% no segundo trimestre com relação ao trimestre anterior. O relatório sobre a economia diz que o resultado do segundo trimestre foi puxado pela demanda interna, mas aponta também que houve um recuo nas exportações líquidas.