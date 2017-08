Ainda faltam alguns detalhes para a finalização do Plano de Mobilidade Urbana do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Reunião realizada pelos membros do GT (Grupo de Trabalho) da área, nesta quinta-feira (17), tentou definir um formato para minimizar os erros dos projetos para que suas bases fiquem prontas até o final do ano. Em entrevista ao canal RDtv, o secretário-executivo do Consórcio, Fabio Palacio, afirma que a ideia é pleitear R$ 2,7 bilhões junto ao governo federal a partir do próximo ano.

O Plano em questão é referente à construção dos corredores de ônibus. Segundo Palacio, alguns projetos foram alterados pelas novas gestões. “Como os projetos foram realizados pelas gestões anteriores, sempre tem uma mudança para ser feita e esse é o momento para realizar isso. Alguns querem mudar o corredor da faixa central para a faixa à direita para que o desembarque seja feito na calçada. Então, estamos avaliando tudo isso para que o projeto base fique pronto até o final deste semestre”, explica.

Fabio Palacio também relembrou o imbróglio em torno do início das obras da linha 18-Bronze, o denominado Metrô do ABC. “Já tivemos três aditamentos de contrato seguidos, todos de 180 dias. As pessoas já estão voltando a acreditar que essa história é uma lenda. Mas a verdade é que ninguém tem dinheiro. O governo do Estado fez uma escolha entre terminar as obras que já começaram e iniciar as novas, então estão na busca de terminar o que já está avançado”, comenta.

Brasília

Em torno do escritório do Consórcio, em Brasília, o secretário-executivo afirma que já conseguiu avançar em alguns pontos referentes à agenda. O primeiro é trazer um campus da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) para a região. “Sabemos que para ter uma maior eficiência no serviço público nossos servidores precisam de atualização, então estamos em busca dessa escola que pode ajudar nesse ponto, independente da questão dos políticos que passam pelo comando das administrações”, explica.

O objetivo do Consórcio é que instituições da região possam ficar com a responsabilidade da unidade do ENAP, que caso se concretize, será a primeira em âmbito regional no País. Outro ponto ligado ao escritório na Capital Federal é a possibiliade de acordos com a União Europeia para financiamento de projetos em áreas, como drenagem e mobilidade.

Além de manter o plano de economia da entidade regional, inclusive com uma nova redução do repasse dos municípios de 0,25% para 0,15% de cada orçamento a partir de 2018, o Consórcio também vislumbra a entrega de obras e tornar a entidade conhecida da população, para isso serão utilizadas as redes sociais. Palacio afirma que foi comprado todo o equipamento para que as ações da entidade sejam transmitidas pelo Facebook.