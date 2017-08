Em visita à Câmara de Diadema, nesta quinta-feira (17), o deputado estadual Teonílio Barba (PT), defendeu a criação do orçamento impositivo para os deputados estaduais, algo que já acontece para os legisladores federais. Assim, os parlamentares “forçariam” o governo a pagar as emendas destinadas pelos deputados para vários municípios. O petista defendeu que os vereadores possam lutar por esse direito em suas cidades. “Assim o vereador não fica na dependência do Executivo”, afirmou.

Protesto

Enquanto Barba fazia seu discurso no parlamento diademense, um munícipe resolveu fazer um protesto insistente, gritando por várias vezes “Fora PT”. O deputado estadual só parou seu discurso por uma vez, mas na maioria do tempo tentou ignorar os gritos e manter sua linha de raciocínio junto aos vereadores e os demais munícipes que acompanhavam a sessão.

Outubro

Em entrevista ao canal RDtv, nesta quinta-feira (17), o secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Fabio Palacio, afirmou que, enquanto Diadema estiver consorciada – até 3 de outubro -, haverá tempo para o parcelamento da dívida, que já ultrapassou a casa dos R$ 10 milhões. Porém, depois o valor será ajuizado e será inscrito em dívida ativa, assim criando a possibilidade para que o município perca a sua CND (Certidão Negativo Diadema).

Ovada

O novo alvo de ovadas em protestos foi o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC/RJ). Uma manifestante jogou um ovo no parlamentar durante ato em Ribeirão Preto (SP), nesta quinta. A curiosidade relacionada ao ABC é o fato do ex-vereador de São Caetano Gilberto Costa (PEN) estar ao lado de Bolsonaro no momento do protesto. Costa virou um entusiasta do legislador federal que pode ser candidato a presidente pelo PEN.

Negativo

A Segunda Câmara do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) deu parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Rio Grande da Serra do ano de 2015. Os motivos para a avaliação negativa estão relacionados ao não pagamento de precatórios e também a problemas relacionados a verbas para Educação. O prefeito Gabriel Maranhão (PSDB) tirou licença por uma semana e não foi encontrado para falar sobre o assunto.

Visita I

O deputado estadual Campos Machado (PTB) visitou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), nesta quinta-feira (17). O parlamentar conversou com chefe do Executivo sobre uma série de assuntos, entre eles, política. Machado é um defensor da candidatura do governador Geraldo Alckmin (PSDB) para presidente, em 2018. Morando tem se aproximado do prefeito da Capital, João Doria (PSDB), que também é cotado como postulante da legenda.

Visita II

O ex-prefeito de Ribeirão Pires Clovis Volpi (sem partido) visitou nesta semana o senador Álvaro Dias (Podemos/PR), em Brasília. Oficialmente o assunto do encontro foi a conjuntura política do ABC. Mas nos bastidores, muitos já cravam que Volpi está com um pé na legenda de Dias, que será postulante à presidência, em 2018. Clovis Volpi está com os direitos políticos suspensos desde que suas contas como prefeito em 2012 foram rejeitadas tanto pelo TCE-SP quanto pela Câmara ribeirão-pirense.

Continua

A convocação (ou não) da secretária de Saúde de Santo André, Ana Paula Peña Dias, continua como o principal imbróglio da Câmara. Durante a sessão desta quinta-feira (17), os vereadores de situação continuaram com as manobras para travar a pauta do Legislativo e evitar a convocação pedida pelo vereador Willians Bezerra (PT). Até o momento ainda não chegaram projetos do governo de Paulo Serra (PSDB) que possam destravar a pauta. O que se sabe é que a situação evita o ato para não dar mais desgaste à chefe da Pasta devido ao programa Qualisaúde, que acabou no fechamento de sete unidades para reforma e revitalização.