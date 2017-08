Clubes do ABC buscam recuperação no Paulistão

Diferente da primeira fase do Campeonato Paulista – Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão), os clubes do ABC, EC São Bernardo e Grêmio Mauaense estão em má fase no torneio e buscam a recuperação na rodada do próximo fim de semana. Enquanto isso, na Copa Paulista, São Caetano e Água Santa buscam a manutenção na zona de classificação para a próxima fase da competição.

Quarto colocado do Grupo 5, o Mauaense busca a recuperação após ser derrotado pelo XV de Jaú. No próximo domingo (20), fora de Casa, a Locomotiva do ABC enfrentará o América-SP. A partida é válida pela última rodada da segunda fase, e o time de Mauá precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para manter as esperanças na classificação para as quartas de final.

Enquanto isso, o Cachorrão entra em campo em casa contra o Francana, também no domingo. Com sete pontos, o clube de São Bernardo precisa de uma vitória simples para garantir vaga na próxima fase do torneio. Caso o Vocem e Osvaldo Cruz empatem, no outro jogo válido pelo Grupo 7, o time garantirá a liderança da chave.

Copa Paulista

Mesmo após o tropeço contra o Santos, o São Caetano manteve a liderança do Grupo 3, na Copa Paulista. O Azulão se prepara para receber a Portuguesa Santista, neste sábado (19), no Anacleto Campanella. “O nosso grupo está amadurecendo. Tivemos a primeira derrota, mas todos estão focados em melhorar e fazer uum bom resultado na próxima rodada, disse o volante Régis.

Quarto colocado da mesma chave, o Água Santa receberá o Juventus, no Distrital do Inamar, às 15h, também no sábado. O time de Diadema também busca a recuperação após a derrota para o Nacional (segundo colocado do grupo), por 1 a 0, na oitava rodada. Além disso, o Netuno buscará manter a distância do quinto colocado, Santos, que está há três pontos da zona de classificação para a próxima fase.