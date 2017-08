A loja da Valetur Viagens de Santo André está celebrando 15 anos no ABC e trará atividades especiais e descontos exclusivos para quem visitar a loja nos próximos dias. No dia 26, a unidade estará tematizada e vai oferecer coquetel das 14h às 17h para clientes, parceiros e lojistas. No mesmo dia, as crianças também poderão celebrar, com atividades lúdicas, pintura facial e distribuição de balões.

Além disso quem tiver interesse em aproveitar a oportunidade para garantir a próxima viagem conta ainda com descontos progressivos que serão oferecidos para compras até 15/9, e podem chegar até a 35% do valor total dos pacotes com aéreo e hospedagem no Rio Quente Resorts, válidos para qualquer data, exceto ano novo e feriados prolongados.

“Queremos dividir com nossos clientes e amigos esse momento tão especial para nós, com ofertas exclusivas. Nos últimos anos, ampliamos nossas estratégias de abordagem e atualmente outras lojas do grupo estão replicando esse modelo de vendas. Atualmente, a região do ABC representa quase 10% das vendas dos pacotes de hospedagem para o Rio Quente Resorts”, diz Flávia Possani, Gerente de Experiência Marketing do Grupo Rio Quente.

A loja Valetur Viagens Santo André fica no Shopping ABC, Avenida Pereira Barreto, 42- piso térreo, loja 81 – Vila Gilda, com horário de funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.