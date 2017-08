Dorival Junior barra Renan Ribeiro em treino e escala Sidão no gol do São Paulo

O técnico Dorival Junior deixou de fora do treinamento tático desta quinta-feira o goleiro Renan Ribeiro. O jogador, titular em todas as atividades do treinador desde que assumiu o comando do São Paulo, realizou trabalhos em outro campo junto com Lucas Pratto, Marcinho, Wesley, Pedro e Foguete.

Essa foi a primeira vez que o goleiro não participou de um treino tático da equipe comandada por Dorival Junior. No lugar de Renan Ribeiro, o técnico optou por Sidão, provável titular neste domingo no jogo contra o Avaí, em Florianópolis. No lado dos reservas, o treinador optou por Lucas Perri e, na segunda parte da atividade, Dênis.

Fora dos campos, Renan Ribeiro segue em negociação da renovação de seu contrato, que termina em maio do ano que vem. O São Paulo espera contar com o goleiro por mais cinco temporadas, mas as conversas seguem indefinidas na questão salarial. Titular no treino desta quinta-feira, Sidão está garantido no time tricolor até 2018.

Na linha, Dorival Junior esboçou poucas novidades no treino desta quinta-feira. O treinador manteve a base dos dias anteriores, com Jucilei no time titular depois de ser reserva no jogo contra o Cruzeiro. Na primeira parte do treino, escalou: Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei; Petros, Hernanes, Cueva e Marcos Guilherme; Denilson.

Na segunda parte do treino, o atacante Gilberto e o lateral-esquerdo Edimar foram colocados nos lugares de Denilson e Junior Tavares, respectivamente, após se recuperarem de dores musculares. Maicosuel e o argentino Gómez também foram testados substituindo Petros e o peruano Cueva.