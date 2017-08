Hamburgada do Bem leva comida e brincadeiras para crianças carentes de Guarulhos

Neste sábado, 19, ocorre mais uma edição do Hamburgada do Bem, um projeto voluntário criado por um trio de amigos que leva, mensalmente, hambúrgueres para crianças e adolescentes de áreas carentes da Grande São Paulo.

A ideia da Hamburgada nasceu durante uma conversa entre os irmãos Erick e Tacio Watanabe com o amigo Thiago Sales, que tinham experiência em voluntariado e adoram hambúrguer. A primeira edição foi em outubro de 2015 em Cabuçu, Guarulhos, atendendo a 86 crianças com a ajuda de 70 voluntários.

A edição deste sábado também será em Guarulhos, na escola pública Bárbara Cristina, no bairro Pimentas, e deve atender 900 crianças. A Hamburgada começa às 8h e vai até às 16h e conta, além dos hambúrgueres, com algodão doce e pipoca à vontade. As crianças também podem se divertir com brincadeiras como cama elástica, escorregador, jogos educativos e oficinas de pintura e bijuteria.

Para mais informações, acesse o site da Hamburgada do Bem. Na página, também é possível fazer doações para o projeto.