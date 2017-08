A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, realizou, na manhã desta quinta-feira (17/08), a liberação de novo trecho da Avenida Senador Vergueiro, no sentido Centro/Rudge Ramos, próximo ao Paço Municipal, na região central da cidade. A via integra o Corredor Rudge Ramos, do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II, financiado parcialmente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O trecho liberado tem início na Praça Samuel Sabatini, em frente ao Shopping Metrópole, com acesso para quem vem da Avenida Pereira Barreto, e término na confluência com a Rua Takeo Ino. “Além desta inauguração, estamos acelerando as obras da Estrada dos Alvarenga e outros trechos da própria Senador Vergueiro. Estamos trabalhando com força total para diminuir esse grave problema da nossa cidade que é o trânsito”, destacou o prefeito Orlando Morando.

O percurso estava fechado devido ao desgaste e corrosão causados pela obra de construção do complexo hoteleiro no local. A obra contemplou a remoção do asfalto prejudicado e implantação de nova pavimentação mais resistente, implantação de novo paisagismo, além de instalação de nova sinalização e pintura. O custo de reforma e implantação da avenida foi de aproximadamente R$ 830 mil. As obras tiveram início no dia 10 de julho, com tempo de execução de 38 dias.

“Nossa gestão já conseguiu avanços importantes para desafogar o trânsito nessa região, com a conclusão de todo o trecho da Avenida Aldino Pinotti. Porém, ainda faltava esse trecho da Senador Vergueiro, justamente no entorno do Paço Municipal”, completou o chefe do Executivo.