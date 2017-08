A previsão de chuva para o final de semana obrigou a ANB3x3 (Associação Nacional de Basquete 3×3) a alterar o local da etapa classificatória da Copa do Brasil de Basquete 3×3. O torneio, que a princípio seria realizado na Praça Kaleman, em Diadema, neste sábado e domingo (19 e 20 de agosto), mudou para o Galpão 3x, no centro da cidade. A entrada é gratuita.

O torneio será disputado nas categorias Sub 18 Masculino e Feminino, Open Feminino e Masculino, +35 Masculino, Open Masculino e Elite Masculino. Além dos jogos, o público terá entretenimento, com torneios Habilidades, Enterradas e Arremessos, ao som de DJ e MC, intervenções de grafiteiros e ativações do TNT Energy Drink.

O campeão e vice de cada categoria do qualifying garantem vaga para a primeira edição da Copa do Brasil de Basquete 3×3, que acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro, em São Paulo.

A Copa do Brasil é um evento chancelado pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) e organizado pela Associação de Basquete 3×3 (ANB3x3). O campeão da categoria Elite terá ainda uma premiação especial: uma viagem, com todas as despesas pagas, para representar o Brasil na etapa do México do FIBA3x3 World Tour, disputada no final de setembro. As demais categorias pontuarão no ranking mundial da FIBA3x3.

Serviço

Datas e horários: Sábado (19) – 9h – Sub 18 Masculino e Feminino / 14h – Open Feminino e +35 Masculino

Domingo (20) – 9h – Open e Elite Masculino

Endereço: Galpão 3x – rua Salgado de Castro, 400 – Centro