Nesta sexta-feira (18), Zeca sai do beijo tumultuado, e Ritinha pega um botão da camisa que ele estava usando quando foi preso. Joyce e Eugênio voltam de viagem. Ruy acorda abraçado a Ruyzinho. Ritinha conta a Abel que foi encontrar Zeca no presídio. Dantas obriga Bibi a ir com ele até a delegacia. Abel fala para Nazaré, Cândida e Mere que Ritinha esteve com Zeca. Zeca pede para a advogada esperar ele sair da prisão para dar entrada no processo contra Ritinha. Edinalva desmente a história da filha, e Cândida fica desconfiada. Joyce agradece a Silvana pela ajuda com Eugênio. Bibi e outras mulheres parecidas com ela esperam pelo reconhecimento do frentista. Biga conta a Silvana que encontrou Mira em um quiosque à noite. Caio encontra Irene e fica intrigado ao falar com ela. O frentista não reconhece Bibi, e Dantas pede para o delegado continuar a investigação. Zeca pensa em Ritinha. Jeiza descobre que Zeca foi preso e se enfurece com Alan e Cândida. Dantas leva Bibi para casa. Nazaré avisa a Abel que Zeca foi reconhecido por um traficante e que será processado. Nonato percebe Silvana em crise de abstinência e tenta ajudá-la. Bibi se emociona ao chegar em casa. Jeiza decide voltar para o Brasil.