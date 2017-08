No episódio desta sexta-feira (18), Joaquim salva Nívea e luta com Thomas. Domitila tenta conversar com Anna. Schultz, Diara e Ferdinando chegam à mata, e Schultz consegue avisar a Greta da presença deles. Joaquim leva Nívea para o palácio. Greta finge se afogar e Ferdinando a salva. Hugo descobre o esconderijo de Licurgo. Diara percebe a provocação de Greta e tenta se manter calma. Chalaça volta a trabalhar no paço. Felício leva Domitila à força da casa de Thomas, e Dom Pedro fica arrasado ao ver. Chalaça leva Leopoldina até Dom Pedro. Matias encontra o paradeiro de Libério, que teme ser mandado para fora do Brasil. Greta consegue chamar a atenção de Ferdinando e fica satisfeita. Bonifácio fica animado com a possibilidade de prender Thomas, e Joaquim teme pela segurança de Anna e Vitória. Greta diz que ficará com o dinheiro de Wolfgang e Schultz fica desconfiado. Thomas exige que Anna faça os serviços de dona de casa e ela se revolta. Dom Pedro tenta seduzir Leopoldina. Quinzinho revela a Joaquim o esconderijo de Thomas na taberna. Thomas queima o livro de Anna.