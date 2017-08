Nesta sexta-feira (18), em Pega Pega, o show de Douglas faz sucesso. Sabine comenta com Malagueta que sua relação com Adriano terminou. Agnaldo fica preocupado com a intimação que recebe da polícia. Dulcina aconselha Sandra Helena a não deixar o dinheiro lhe “subir à cabeça”. Antônia avisa a Luiza que não poderá ir ao casamento. Pedrinho pede a Eric que faça a neta feliz e diz que ficará de olho nele. Maria Pia decide subir no parapeito do hotel para impedir o casamento de Eric e Luiza. Malagueta tenta fazer Maria Pia desistir da ideia de pular, mas é Eric quem consegue segurar Maria Pia. Eric e Luiza se casam. Maria Pia diz a Malagueta que irá trabalhar no escritório de Genebra a convite de Sabine. Maria Pia se despede da família e de Malagueta. Pedrinho vai para a casa de Sabine. Antônia pergunta a Agnaldo se ele sabe quem ajudou Júlio no roubo.