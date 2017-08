BC aplicou R$ 695 milhões em multas a instituições supervisionadas desde 2014

O Banco Central aplicou, desde 2014, um total de R$ 695 milhões em multas a instituições supervisionadas, informou nesta quinta-feira, 17, a autarquia. O dado consta de newsletter distribuída nesta tarde, a respeito do 1º Seminário de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT), realizado na segunda e na terça-feira, em São Paulo.

No período, conforme o BC, foram instaurados 23 processos administrativos punitivos e oito corretoras de câmbio e distribuidoras foram liquidadas. Desde 2014, o BC também promoveu 75 comunicações de irregularidades ao Ministério Público Federal, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e à Receita Federal. A operação Lava Jato, da Polícia Federal, começou exatamente em 2014, no mês de março.

“Imprimir uma atuação eficiente na prevenção à lavagem de dinheiro exige o estabelecimento de parcerias sólidas e a atuação coordenada dos integrantes do Sistema de Inteligência Financeira”, disse, durante o seminário, o diretor de Fiscalização do BC, Anthero de Moraes Meirelles. O evento do início desta semana foi fechado à imprensa.

“O trabalho integrado é essencial para evitar os múltiplos prejuízos causados pela lavagem de dinheiro, sob as óticas criminal e econômica”, disse o diretor de Relacionamento Institucional, Isaac Sidney, também durante o seminário.