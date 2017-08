O concurso estadual do Enchefs-SP (Encontro de Chefs de São Paulo) vai indicar o finalista para a fase nacional, que acontecerá dia 5 de setembro, a partir das 9h, no SEHAL (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC). Estudantes de Gastronomia podem se inscrever na competição até o dia 20 de agosto.

O evento vai indicar um chef profissional e o melhor estudante de gastronomia para o prêmio anual Dólmã, que acontece em novembro, em Fortaleza, no Ceará. As inscrições para chefs profissionais se encerrou no dia 28 de julho, mas estudantes universitários de cursos de culinária e gastronomia ainda podem participar. Para concorrer, o estudante deve apresentar uma única receita de autoria própria ou de releitura da cozinha regional com uma justificativa e o porquê da escolha dos ingredientes. A receita deve ser enviada por e-mail com foto de autoria própria acompanhada de uma pesquisa científica. Serão indicados quatro finalistas, dos quais dois estarão automaticamente na etapa final.

De acordo com o regulamento, os finalistas terão 1h30 para executar o prato, sendo 1h15 para a preparação, cinco para apresentação e 10 minutos para defesa. O vencedor será eleito por um corpo de jurados, formado por quatro profissionais.

O concurso é considerado a maior premiação do segmento, criado em 2013. “O objetivo do evento é incentivar profissionais e estimular a área acadêmica, além de promover a cultura e o turismo, por meio da gastronomia, já que o evento é realizado a cada ano em um lugar diferente”, acrescenta Marcelo Lohmann, coordenador estadual e diretor da LOHS (Lohmann Serviços).

Entre os patrocinadores estão a Tramontina, Frigo, Rei da Cutelaria, Quero Idiomas, Don C. Selaimen e Vest Chef.

Outras informações podem ser obtidas pelos sites www.lohs.com.br e enchefs-sp.com.br.

Serviço

Data: 5 de setembro, 9h

Endereço: Rua Laura, 214 – Centro, Santo André.