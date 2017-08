Na 26ª Expo Aflord, exposição e venda de flores, que acontece em Arujá, na Grande São Paulo, o grupo Kiendaiko Taiko, de São Bernardo, será uma das atrações. O grupo japonês se apresenta no dia 3/09, às 10h30 e às 14h.

A equipe foi fundada em 2006 na Associação Cultural Nipo-Brasileira de São Bernardo com o objetivo de propagar a cultura japonesa. A partir dessa iniciativa, o grupo se denominou Kiendaiko, que significa “força flamejante” e começou a praticar a arte milenar do Taiko, por meio do estilo Kawasuji.

O grupo vai mostrar a beleza do Taiko, instrumento que surgiu há mais de 2 mil anos e, devido ao seu som vibrante, já serviu a propósitos militares, teatrais e musicais.

A programação cultural completa da 26ª Expo Aflord e os horários de apresentação podem ser conferidos no site www.aflord.com.br/programacao.

Serviço

Ingressos: R$ 26 (inteira); R$ 20 (antecipada inteira); R$ 20 (turismo); R$ 13 (meia); R$ 10 (antecipada meia)

Estacionamento: R$ 18

Mais informações no site www.aflord.com.br ou pelo telefone (11) 4655-4227

*Meia-entrada: pessoas acima de 60 anos e estudantes com carteirinha escolar.