Van atropela pessoas em Barcelona

A polícia na cidade de Barcelona disse que uma van branca invadiu a calçada no histórico distrito de Las Ramblas, deixando diversas pessoas feridas.

Em uma fotografia mostrada pela emissora pública RTVE, três pessoas estavam deitadas no chão de uma rua e aparentemente foram ajudadas pela polícia e por outras pessoas.

A polícia ordenou que lojas e estações de trem e metrô nas proximidades fossem fechadas. Policiais pediram que as pessoas fiquem longe da área para não entrarem no caminho dos serviços de emergência. Um helicóptero sobrevoava o local. Fonte: Associated Press.