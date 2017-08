Um acidente na avenida Ramiro Colleoni, altura do número 59, no Centro de Santo André, causou lentidão na via na manhã chuvosa desta quinta-feira (17/08). Na circunstância, um homem atravessou a avenida com o farol fechado para pedestres quando foi atingido por um Honda Fit. Funcionários do Balanças e Equipamentos Costa relataram que o homem bateu a cabeça em uma mureta após a pancada. Quando a ambulância chegou, às 10h13, após 23 minutos do acidente, a vítima estava acordada, sem fratura visível, mas inconsciente. A vítima foi encaminhada para o Centro Hospitalar Municipal (CHM) da cidade. O motorista que atropelou o jovem prestou socorro e acompanhou a Polícia à delegacia. O trânsito se normalizou às 10h40.