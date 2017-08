Lava Jato do Rio leiloa carros blindados de acusados por corrupção

A Justiça fará nesta quinta-feira, 17, a partir de 13h, o primeiro leilão de bens apreendidos pela Lava Jato no Rio, braço da operação que investiga o esquema de corrupção do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB). Serão leiloados quatro carros, dois deles blindados, avaliados num total de R$ 507 mil.

Os veículos com blindagem estão em nome de Hudson Braga, ex-secretário de obras de Cabral, e da sua empresa H. Braga Consultoria Empresarial. Os outros dois são do ex-funcionário Wagner Jordão Garcia, apontado como operador financeiro do esquema.

As investigações apontam que Braga cobrava das empreiteiras a chamada “taxa de oxigênio”. Correspondia a 1% dos valores dos contratos com o Estado como propina. Jordão era um dos operadores responsáveis por arrecadar os valores.

Do ex-secretário de Obras, serão leiloados uma Pajero 2014/2015 blindada “em bom estado de uso e conservação”, avaliada em R$ 159 mil, e um jipe Toyota 2015/2016, também blindado, estimado em R$ 104,9 mil, “em excelente estado de uso e conservação”.

No caso de Jordão, serão colocados à venda um Audi Q3 2015/2015 (em perfeito estado de conservação, tanto no interior, quanto no exterior, informa o site do leiloeiro Renato Guedes Rocha), e um Volvo XC 2015 (em ótimo estado geral de conservação, tanto na parte interna, quanto na externa). Os veículos são avaliados respectivamente em R$ 120 mil e R$ 123 mil.

O leilão terá como lance inicial o preço igual ou superior ao valor de avaliação. Se não houver comprador, uma nova etapa será marcada para o dia 28. Nesse caso o lance inicial será menor, podendo ficar em 80% do valor de avaliação dos carros.

Os leilões dos bens de Cabral e Adriana Ancelmo ainda não têm data definida. Está prevista a venda de uma casa de veraneio de Cabral, localizada em Mangaratiba, no litoral sul do Rio.

O pregão presencial será no auditório do Fórum Federal, na Avenida Venezuela, nº 134, no bairro Saúde, zona central do Rio. Haverá simultaneamente o leilão eletrônico no site da Rio Leilões.