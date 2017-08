Neymar e Marcelo estão entre os 24 indicados ao prêmio de melhor do mundo da Fifa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira a lista de 24 candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo e apontou dois brasileiros entre os indicados: o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, e o atacante Neymar, que recentemente trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain.

Marcelo foi um dos destaques do Real Madrid que dominou o futebol europeu na última temporada, tendo vencido o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões. Já Neymar também era um dos principais jogadores do Barcelona, até ser vendido ao Paris Saint-Germain nas últimas semanas, na maior transação da história do futebol. Além disso, ambos são titulares absolutos da seleção brasileira comandada por Tite e já classificada à Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Dessa relação de 24 nomes, definida por uma comissão da Fifa, vão sair os três finalistas da premiação. Eles serão determinados através dos votos de treinadores de seleções nacionais, seus capitães, jornalistas e torcedores. A votação se encerrará em 7 de setembro.

Esta será a segunda edição da premiação desde que a Fifa decidiu romper o acordo com a revista France Football, passando a denominá-lo como “The Best”, sendo que Cristiano Ronaldo venceu a votação de 2016 e está novamente entre os indicados, sendo o favorito a ganhá-la, principalmente após liderar o Real Madrid aos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol na última temporada.

A premiação da Fifa foi reformulada e agora premia o melhor jogador da temporada. Por isso, a entidade pede para os eleitores levarem em consideração o desempenho dos atletas entre o período de 20 de novembro de 2016 e 6 de agosto. Os três candidatos a melhor jogador do mundo, assim como os dos outros prêmios distribuídos pela Fifa, serão anunciados no próximo mês. A cerimônia de entrega está agendada para 23 de outubro, em Londres.

Confira a lista de indicados: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão/Borussia Dortmund), Leonardo Bonucci (Itália/Juventus e Milan), Gianluigi Buffon (Itália/Juventus), Dani Carvajal (Espanha/Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), Paulo Dybala (Argentina/Juventus), Antoine Griezmann (França/Atlético Madrid), Eden Hazard (Bélgica/Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Suécia/Manchester United), Andres Iniesta (Espanha/Barcelona), Harry Kane (Inglaterra/Tottenham), Ngolo Kante (França/Chelsea), Toni Kroos (Alemanha/Real Madrid), Robert Lewandowski (Polônia/Bayern de Munique), Marcelo (Brasil/Real Madrid), Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Luka Modric (Croácia/Real Madrid), Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid), Manuel Neuer (Alemanha/Bayern de Munique), Neymar (Brasil/ Barcelona/Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Espanha/Real Madrid), Alexis Sanchez (Chile/Arsenal), Luis Suárez (Uruguai/Barcelona) e Arturo Vidal (Chile/Bayern de Munique)

SEM BRASILEIRAS – A Fifa também apontou as indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. E o Brasil não tem nenhuma concorrente em uma premiação que foi dominada por vários anos pela craque Marta. Dessa vez, porém, nem ela foi lembrada, o que deixou o futebol brasileiro fora dessa relação pela primeira vez desde 2015.

As candidatas são: Lucy Bronze (Inglaterra/Manchester City), Deyna Castellanos (Venezuela/Santa Clarita Blue Heat), Pernille Harder (Dinamarca/Linkopings e Wolfsburg), Sam Kerr (Austrália/Perth Glory e Sky Blue FC), Carli Lloyd (Estados Unidos/Houston Dash e Manchester City), Dzsenifer Marozsan (Alemanha/Lyon), Lieke Martens (Holanda/Barcelona), Vivianne Miedema (Holanda/Arsenal), Wendie Renard (França/Lyon) e Jodie Taylor (Inglaterra/Arsenal).