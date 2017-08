Morre no Rio, aos 78 anos, o ator Paulo Silvino

Morreu nesta quinta-feira, 17, aos 78 anos, o ator Paulo Silvino. De acordo com a Central Globo de Comunicação, ele estava em casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Afastado da TV desde o ano passado, o ator e humorista lutava contra um câncer no estômago.

Na sua carreira artística, Paulo Silvino, compôs e interpretou músicas e escreveu e atuou em peças e filmes. Passou pelas extintas TVs Tupi, Continental, Rio e Excelsior. O ator estreou na Rede Globo em 1967, em “TV Ó – Canal Zero”.

Participou ao longo dos anos de vários programas de humor da Globo: “Faça Humor Não Faça Guerra”, “Satiricon”, “O Planeta dos Homens”, “Balança Mais Não Cai”, “Viva o Gordo”, “Brasil Pandeiro”, “Cassino do Chacrinha”, “Escolinha do Professor Raimundo”, e, mais recentemente, “Zorra”.

No SBT, onde atuou entre 1989 a 1992, participou de quadros na “Praça é Nossa” e na “Escolinha do Golias”.