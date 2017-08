Mau tempo faz Temer cancelar compromisso cristão, dizem organizadores

O mau tempo em São Paulo fez o presidente Michel Temer cancelar a participação que faria na manhã desta quinta-feira (17/08), na abertura da 13ª edição da Expo Cristã, evento que reúne lideranças evangélicas no Expo Center Norte, na capital paulista. O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), e o governador do Estado, Geraldo Alckmin, do mesmo partido, estão no local e participaram de um café da manhã com cerca de 450 pastores e do ato de abertura da feira de produtos gospel, que será realizada até sábado (19).

Segundo informações dos organizadores do evento, o mau tempo, com a forte chuva que caía na capital paulista nesta manhã, por volta das 9h, quando estava previsto o café da manhã com as lideranças religiosas, foi responsável pelo cancelamento da agenda presidencial. O peemedebista chegaria de helicóptero ao local e por conta da chuva desistiu de fazer o voo. Entre os religiosos que aguardavam pelo presidente da República estava o pastor Silas Malafaia.

Segundo o Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer embarca de São Paulo para Brasília às 10h30 para acompanhar a assinatura da liberação de R$ 24 milhões para a Defesa Civil de Maceió. Os recursos serão usados em obras de contenção de encostas e outras medidas para conter os efeitos negativos das chuvas fortes, que têm causado problemas na cidade.

O evento deve ocorrer na base aérea de Brasília por volta das 11h30 e contará com a presença dos ministros da Integração, Helder Barbalho (PMDB-PA), e dos Transportes, Maurício Quintella (PMDB-AL), e do prefeito da capital alagoana, Rui Palmeira (PSDB).