Taxas futuras de juros sobem com dólar e à espera de leilão do Tesouro

Os juros futuros operam em leve alta nesta quinta-feira, 17, acompanhando o dólar e com a expectativa antes do leilão de LTN e NTN-F do Tesouro, que acontece no fim da manhã.

Os agentes de renda fixa se mantêm atentos ao déficit das contas públicas. Há preocupação sobre a necessidade do governo para votar as novas metas fiscais no Congresso, além do pacote de medidas de corte de gastos e para estimular a arrecadação e ainda a reforma da Previdência.

Às 9h52, o DI para janeiro de 2019 exibia 8,09%, na máxima, de 8,05% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2020 marcava 8,84%, de 8,78%. E o vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,43%, de 9,37% no ajuste anterior. No câmbio, o dólar à vista subia 0,46%, aos R$ 3,1618. O dólar para setembro estava em alta de 0,27%, aos R$ 3,1715.