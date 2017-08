Homem é sequestrado após assalto e morre atropelado em rodovia de SP

Um casal foi assaltado e o homem feito refém no assalto a um carro na zona norte de São Paulo na noite desta quarta-feira, 16. Pouco tempo depois, a vítima acabou morrendo após ser atropelada.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o assalto ao veículo, da marca Land Rover, aconteceu na avenida Coronel Sezefredo Fagundes, próximo ao Parque da Cantareira, no sentido para a rodovia Fernão Dias.

Um carro cinza da marca Fiat teria batido na traseira do veículo da vítima para simular um acidente – prática comum de assaltantes no trânsito. No momento em que o dono do veículo, o empresário Silvio Luis Toledo Leite, de 48 anos, desceu para verificar a batida, foi avisado sobre o assalto.

Leite foi feito refém pelos bandidos e, já na rodovia Fernão Dias, na altura da cidade de Guarulhos, acabou atropelado após sair do carro, por volta das 22h. A polícia ainda está investigando as circunstâncias do atropelamento.

Conforme noticiou a rádio CBN, Leite era empresário e voltava para Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Ele estava acompanhado da mulher. O caso foi registrado na 73º DP (Jaçanã).