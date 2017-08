O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, presidido pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, obteve avanço nesta quarta-feira (16/08) ao pleito para que a edição deste ano dos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni sejam regionalizados, com atividades distribuídas entre as cidades do Grande ABC. Tradicionalmente, o evento é realizado em um único município determinado pelo Estado. O reforço do pedido foi feito em reunião com o secretário estadual de Esportes, Lazer e Juventude, Gustavo Maiurino. Também participaram do encontro o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, e o prefeito de São Caetano José Auricchio Jr.

De acordo com o Orlando Morando, a proposta foi bem aceita pelo titular de Esportes do Estado, que ficou de apresentar um posicionamento sobre a demanda até o final deste mês. A proposta é explorar as melhores estruturas esportivas de toda a região para o evento esportivo, que recebe cerca de 11 mil atletas, vindo de mais de 200 cidades de todo o Estado, além de diluir os custos envolvidos no recebimento da competição.

“A possibilidade de sediar os Jogos Abertos Horácio Baby Barioni conjuntamente é muito interessante. A qualidade dos equipamentos esportivos e toda infraestrutura da região do ABC permitem, certamente, que o evento seja realizado tranquilamente. Trata-se de uma competição de 81 anos de tradição, reveladora de talentos esportivos e que reúne aproximadamente 15 mil participantes. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) vê com muita positividade o interesse a e união da região para sediar os Jogos”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Paulo Gustavo Maiurino.

“Fomos muito bem recebidos pelo secretário, que gostou da proposta e analisará a ideia. Este projeto parte de todo o ABC, representado pelo Consórcio Intermunicipal, e Santo André está junto desta ação inédita, já que os Jogos Abertos nunca aconteceram em uma união de cidades. Santo André sempre foi um pólo de bons atletas e temos desta vez um governo bem atuante na área esportiva, focado em resgatar o esporte da cidade”, comentou o vice-prefeito Luiz Zacarias.

Organizados pelo governo do Estado, os Jogos Abertos do Interior, também conhecidos como “Olimpíada Caipira” serão iniciados em outubro deste ano sendo estendidos até novembro. Em 2016, o evento foi sediado em São Bernardo, sendo que a primeira divisão culminou na vitória da cidade-sede, que obteve 337 pontos.