Único negro no gabinete de Trump, Carson pede por luta contra a intolerância

Ben Carson, o único membro negro do gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nas redes sociais para que os americanos tomassem as ruas para lutar contra a intolerância na sequência das manifestações violentas de supremacistas em Charlotteville.

Em uma publicação em sua conta no Facebook, o secretário de Habitação de Trump contou a história de um vizinho em Maryland que hasteou uma bandeira confederada. Ele disse que outros vizinhos rapidamente hastearam bandeiras dos EUA, envergonhando o vizinho, que depois retirou a bandeira confederada.

Carson não mencionou os comentários de Trump em uma coletiva de imprensa ontem, em que o presidente culpou “os dois lados” pela violência no sábado. Fonte: Dow Jones Newswires.