Ao completar 464 anos no dia 20 de agosto São Bernardo olha no retrovisor um passado que o torna um gigante no Brasil, mas também precisa olhar ao horizonte. Como toda trajetória vencedora, a maior cidade do ABC terá percalços para se manter na rota do desenvolvimento, da geração de empregos e, consequentemente, na qualidade de vida à população, ainda nas turbulências da crise econômica.

O governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) já deu sinais de foco na geração de empregos. Dessa forma, boas notícias desembarcaram no município, como a instalação da empresa M.Shimizu, especializada em ferramentas industriais, no bairro Pauliceia, com 170 postos de trabalho e investimentos na planta. Em maio, a Scania, montadora instalada na cidade desde 1962, abriu mais 500 vagas. Entretanto, nem tudo se deve comemorar. Afinal, a Ford anunciou a demissão de 364 trabalhadores, que, se nada for feito para reverter o quadro, vão se somar com outros 14 milhões de desempregados no Brasil. O SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) já inicia a mobilização contra a medida da empresa.

Enquanto isso, São Bernardo busca junto ao Estado a liberação de R$ 5 bilhões referentes ao crédito do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para investimento na área de ferramentaria, o que segundo o prefeito pode resultar no fomento da indústria automobilística. São Bernardo também precisa voltar a ser um canteiro de obras. A cidade obteve o aval do Senado para contratação de crédito de US$ 125 milhões (R$ 397 milhões) destinados a investimentos em infraestrutura.

Morando assegura que a população pode ter certeza que as intervenções, como o Piscinão do Paço e os corredores de ônibus, serão entregues, pois os trabalhos de conclusão serão retomados no próximo ano. Portanto, São Bernardo tem ainda muito que fazer, porém, nem poderia ser diferente. Gigante nos números, a cidade acarreta maiores desafios e responsabilidades.

Mesmo assim, pela sua história, a RD em Revista mostra confiante que o município seguirá como um dos grandes pilares do desenvolvimento no Brasil.

Nesta edição da RD em Revista, também há destaque ao 1º Meeting Empresarial em Santo André, que investe na aproximação com a iniciativa privada; a luta contra o preconceito da população LGTB; o desembarque da rede Spani Atacadista em Mauá e Diadema; e o Pentacampeonato de São Bernardo nos Jogos Regionais.

Enfim, boa leitura. E, claro, feliz aniversário, São Bernardo!