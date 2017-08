Após dois dias de folga, Palmeiras volta aos treinamentos com cinco novidades

Depois de dois dias de folga, o Palmeiras retomou os treinamentos na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo, com cinco novidades no elenco. Recuperados de lesões, os zagueiros Thiago Martins e Juninho, o lateral-direito Mayke, o meia Moisés e o atacante Willian integraram o trabalho junto com os demais colegas e podem ser novidades no time para as próximas partidas.

O técnico Cuca iniciou o dia com uma conversa no centro do gramado, seguido de uma movimentação com bola em campo reduzido. A novidade é a possível alteração no time para enfrentar a Chapecoense, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os que integraram as atividades, o destaque é do meia Moisés. Poupado contra o Vasco por estar com dores no joelho, ele participou do trabalho.

Os outros possíveis reforços serão o zagueiro Juninho e o lateral-direito Mayke, recuperados de entorse no tornozelo, mais o atacante Willian, que estava fora por uma lesão muscular na coxa. Já Thiago Martins, por sua vez, intensifica a preparação para voltar a jogar depois de passar por uma cirurgia no joelho esquerdo em fevereiro. O defensor deve voltar a ficar à disposição nas próximas partidas.

O elenco volta aos trabalhos nesta quinta-feira, com treinos em dois períodos. Cuca vai comandar a atividade pela manhã com a primeira hora sem a presença da imprensa. Já na parte da tarde, todo o treino será fechado aos jornalistas.