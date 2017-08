Depois do prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), acompanhar o prefeito da Capital, João Doria (PSDB), em uma viagem à Palmas (TO), quem fez companhia ao tucano dessa vez foi o chefe do Executivo de Diadema, Lauro Michels (PV). Ambos foram à Natal (RN), nessa quarta-feira (16), onde encontraram prefeitos e empresários para tratar de gestão pública. Não se tem informações se outros chefes de Executivo da região também vão fazer o mesmo nos próximos dias.

Munícipes criticam e Lauro Michels responde

Ao públicas as fotos da viagem nas redes sociais, Lauro Michels acabou ouvindo uma série de críticas dos munícipes, além de acusações de usar o dinheiro público para uma viagem como essa. O verde garantiu que não foi usada verba pública no ato, considerado nos bastidores como algo que é usado por Doria para alavancar uma possível candidatura a presidente, em 2018. Apesar do tucano negar o fato e garantir fidelidade ao governador Geraldo Alckmin (PSDB), considerado como o postulante ao cargo.

Bom humor em meio a CPI do Lixo

Uma das características dos bastidores da Câmara de São Bernardo são as brincadeiras entre os vereadores. Qualquer brecha é usada para que apelidos surjam de qualquer lugar. Não foi diferente durante a reunião da CPI do Lixo, nessa quarta-feira. Enquanto o relatório final não era lido, brincadeiras e risadas rolaram antes do momento de seriedade. Para quem acompanhar as sessões, sabem que até mesmo na hora de ler os projetos, alguns apelidos são espalhados para qualquer um possa ouvir.

A pizza não foi escondida na CPI

Algo que já era dito por alguns vereadores de São Bernardo há algumas semanas, foi repetida nessa penúltima reunião da CPI do Lixo. “Deveriam entregar o relatório de forma redonda, pois isso é uma pizza”, comentou o membro da Comissão que não quis se identificar. O fato do governo de Orlando Morando (PSDB) ter conseguido a rescisão do contrato com a SBC Valorização de Resíduos Revita e Lara acabou esvaziando a CPI.

Manente e Dib juntos em audiência

24 horas após os bastidores garantirem o afastamento político do ex-prefeito de São Bernardo William Dib (sem partido) e o deputado federal Alex Manente (PPS/SP), ambos se encontraram no final da noite da terça-feira (15), em reunião na Anvisa, onde Dib é um diretor – e já cotado para ser o futuro presidente. Apesar do encontro, fontes próximas ao ex-chefe do Executivo são-bernardense garantem que o fato não muda o cenário político entre ambos.

MBL entrega projetos da ‘Escola sem Partido’

Membros do MBL (Movimento Brasil Livre) fizeram nessa semana a entrega do projeto de lei ‘Escola sem Partido’, em várias Câmaras pelo Estado. No ABC, o grupo foi recebido nos Legislativos de Santo André, São Bernardo e Mauá. A proposta visa evitar qualquer tipo de influência partidária para os alunos da rede pública de ensino. Em São Bernardo, uma proposta do vereador Rafael Demarchi (PSD) foi arquivada, mas pode voltar. O presidente da Casa, Peru Cartola (PSDB), afirmou que os vereadores que concordarem podem assinar uma propositura semelhante para ser votada no parlamento nas próximas semanas.