O Grand Plaza Shopping, em Santo André, passa a contar com dois novos espaços alimentícios: a Manteigaria Lisboa, doceria portuguesa especializada em pastel de nata, e o BubbleKill, franquia taiwanesa de bebidas com bolinhas que estouram na boca.

Inaugurada no último dia 9 de agosto, a Manteigaria tem como destaque os pasteizinhos que são produzidos em larga escala, sempre à vista do cliente e com uma receita de baixo índice calórico. A ser inaugurada no início de setembro, o quiosque da BubbleKill vai oferecer ao cliente brasileiro uma nova forma de consumir chá, à base de criatividade e sabor. A franquia é apenas a terceira no Brasil.

A fórmula da BBK, como também é conhecida entre os fãs, consiste numa bebida que contém pequenas bolhas no fundo, feitas com alga marinha e recheadas com néctar de frutas. Misturadas ao chá, essas bolhas, em contato com o calor da boca, estouram e liberam o néctar da fruta.

Para conhecer essas duas novas operações, basta visitar o Grand Plaza Shopping na Avenida Industrial, 600, bairro Jardim, em Santo André. Mais informações pelo telefone 4437-5000.