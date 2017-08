Liquidação do Mauá Plaza terá descontos de até 70%

Mais de 200 lojistas do Mauá Plaza Shopping se preparam para a promoção “3 Dias de Loucura”, que vai de 18 a 20 de agosto. Na oportunidade, as lojas prometem até 70% de descontos e vantagens especiais em diversos produtos do empreendimento.

O shopping também preparou uma programação especial com apresentações de escolas de danças na Praça de Eventos. Além disso, no mesmo ambiente, o público poderá conferir o Espaço Noivas e Festas com diversas novidades em convites, vestidos, alianças, buffet, doces, decoração, lembrancinhas, bandas e orquestras, dia da noiva, spa odontológico, foto e vídeo.

Atrações especiais

19/08

14h – Escola Roberta Moreira

15h – Layla Ballet

16h – Império Ventre

17h – Andressa Carluche

20/08

15h – Bianca Luizão

16h – Espaço Santana

17h – Ritmos