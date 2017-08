A Secretaria de Saúde e Higiene de Ribeirão Pires reforça os serviços prestados aos moradores que possuem diabetes mellitus e/ou hipertensão. A rede municipal, que possui cerca de 2.7 mil pacientes com as doenças, promove orientações, acompanhamento e tratamento para a população, inclusive com a distribuição de kits destinados aos insulinodependentes.

Em junho deste ano, a Prefeitura promoveu busca ativa para cadastro e recadastro dos pacientes que possuem as doenças. Na ocasião, também foram realizados exames para diagnóstico de novos casos. Com a ação, a Atenção Básica da cidade acolheu cerca de 480 moradores que ainda não recebiam assistência na rede municipal, por meio do sistema Hiperdia. O cadastro permanece aberto e pode ser solicitado nas Unidades Básicas de Saúde da cidade (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h).

Neste ano, foram destinados cerca de R$ 1,4 milhão para a compra de tiras de medição de glicemia, lancetas descartáveis e seringas descartáveis para insulina. O kit é composto, ainda, por aparelho de medição da taxa de glicemia no sangue.