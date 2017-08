BNDES aprova empréstimo de R$ 122,8 mi para construção de instituto de inovação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quarta-feira, 16, a aprovação de empréstimo de R$ 122,8 milhões para o projeto de implantação do Instituto Senai de Inovação – Centro Empresarial de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Elétrica e Eletrônica (ISI-CEDIIEE), em Itajubá (MG). O anúncio foi feito após encontro entre o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, e representantes do empresariado mineiro na Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), segundo nota divulgada pela instituição de fomento.

O projeto de construção do ISI-CEDIIEE prevê a instalação de um complexo composto de quatro laboratórios para a realização de testes de Alta Tensão, Alta Potência, Elevação de Temperatura e Ensaios Mecânicos.

Segundo o BNDES, Itajubá foi escolhida como sede por causa da “boa infraestrutura logística”, às margens da BR-459, a existência de um “conjunto significativo de indústrias do setor elétrico e eletrônico” na região e a proximidade de universidades e centros de pesquisa, “o que provê acesso a mão de obra qualificada”.