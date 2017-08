Quem quer aprovar proposta tem que ter quórum, diz Lindbergh sobre MP da TLP

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), rebateu nesta quarta-feira, 16, críticas que circularam na semana passada, em relação ao cancelamento, por ele, da reunião da comissão mista da medida provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). Presidente da comissão, Lindbergh afirmou há pouco que sua posição, contrária à MP, é conhecida, mas quem precisa aprovar a proposta precisa ter quórum na comissão.

“Algumas pessoas criticaram a última reunião. Mas quem quer aprovar a proposta tem que ter quórum”, disse Lindbergh. “Se não tiver quórum, cancelarei”, afirmou.

A reunião desta quarta, porém, já está em andamento, com o relator da matéria, deputado federal Betinho Gomes (PSDB-PE), lendo seu relatório, favorável à TLP.

Estão nesta quarta no plenário 2 do Senado, para acompanhar a comissão mista da MP 777, quatro diretores do Banco Central: Tiago Couto Berriel (Assuntos Internacionais), Sidnei Corrêa Marques (Organização do Sistema Financeiro), Carlos Viana de Carvalho (Política Econômica) e Otavio Ribeiro Damaso (Regulação).