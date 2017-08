Após 18 jogos em 62 dias, Levir prioriza descanso no Santos

Contratado em junho para substituir o demitido Dorival Júnior, o técnico Levir Culpi vem convivendo desde então com um calendário apertado, com uma média de cerca de duas partidas sendo disputadas em cada sete dias pelo Santos. Com o clube fora da Copa do Brasil, o cenário é diferente neste meio de semana, com o time não tendo compromissos. Mas mais do que dar mais treinos, a preocupação da comissão técnica é em dar um descanso ao elenco e recuperar fisicamente os jogadores.

Após o time empatar por a 0 com o Fluminense na última segunda-feira, no estádio do Pacaembu, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica optou por dar dois dias de descanso ao elenco, que só se reapresentará nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Assim, o elenco santista terá três dias de preparação para o duelo com o Coritiba, marcado para o próximo domingo, no Couto Pereira, pelo Brasileirão, menos do que poderia se Levir não tivesse concedido os dois dias de folga ao elenco após a igualdade no Pacaembu.

O descanso extra, porém, tem razão. Afinal, entre a estreia de Levir Culpi, em 14 de junho, na vitória sobre o Palmeiras, e o confronto com o Fluminense, em 14 de agosto, o Santos disputou 18 jogos em um período de 62 dias.

Assim, ainda que tenha reconhecido a necessidade de melhorar o desempenho da equipe, Levir preferiu dar um descanso maior aos seus jogadores. “Acho muito importante, não tem relação com os resultados, mas é um tempo para uma folga. Jogamos de domingo a domingo, não tem como liberar os jogadores. É uma folga, é sempre bom ganhar espaço, recuperar jogadores. Vamos procurar melhorar algumas coisas, alguma valência do time, e ainda precisamos”, afirmou o comandante santista, que viu a equipe cair nas quartas de final da Copa do Brasil, mesma fase em que se classificou na Copa Libertadores, além de ocupar a terceira posição no Brasileirão.

Nesta quinta, quando o elenco vai se reapresentar, com um treinamento agendado para as 15 horas, Levir começará a avaliar a possibilidade de promover a estreia do atacante Nilmar. O reforço está no clube desde o início de julho, tendo passado por várias etapas de preparação até ficar à disposição para Levir visando os treinamentos. E essa possível estreia viria em um momento de instabilidade do setor ofensivo, que não fez gols nas duas últimas partidas do Brasileirão.

Se há a chance de Nilmar ser aproveitado, ainda que iniciando o confronto no banco de reservas, certamente o ataque do Santos terá duas novidades, os retornos dos atacantes Copete e Bruno Henrique, que foram poupados na partida contra o Fluminense. A situação é parecida com a de David Braz, que também não enfrentou o time carioca e agora também deverá ser aproveitado por Levir. Essas definições deverão ficar mais claras a partir desta quinta-feira, na reapresentação do elenco.