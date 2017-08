O espetáculo “O Sonho Vai Começar”, do Circo dos Sonhos, comandado pelo ator Marcos Frota, terá apresentações em São Caetano de terça a domingo no Moov Espaço Cerâmica. A temporada fica em cartaz até o dia 3 de setembro.

Com mais de 60 profissionais entre malabaristas, equilibristas, contorcionistas, mágicos e palhaços, o Circo dos Sonhos tem atrações para todas as idades. Desenvolvido a partir da história de uma garotinha que é levada por um mágico até a lua, o espetáculo “O Sonho Vai Começar” mescla teatro, dança e artes circenses. “Esse é um espetáculo criado para toda a família com muito carinho. Um espetáculo lúdico que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças. O programa ideal para as criançada!”, afirma o ator Marcos Frota.

Serviço

Endereço: Moov Espaço Cerâmica – Avenida Guido Aliberti, s/n

Quando: De terças a sextas-feiras às 20h. Sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

Preços: Ingressos entre R$ 15,00 e R$50,00. Meia-entrada para crianças de dois a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos

Classificação: livre

Ingressos disponíveis no site: http://www.tudus.com.br/evento/circo-dos-sonhos–sao-caetano-do-sul-circo-dos-sonhos–sao-caetano-do-sul.