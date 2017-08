No workshop do dia 19 de agosto (sábado), às 17h, o Clube ABC Gourmet, no espaço gastronômico do Shopping ABC, em Santo André, trará pela primeira vez à região a Mercearia Mestre Queijeiro para degustação de méis e queijos de pequenos produtores nacionais, somada a uma harmonização com cervejas artesanais.

Assim como os queijos, o mel pode ser definido por seu terroir. Isso significa que o tipo de abelha, o clima, os micro-organismos e todo o entorno da produção são fatores decisivos nas características finais do mel. Neste workshop serão apresentados cinco tipos de queijos, méis de abelhas de regiões diferentes e alguns estilos de cervejas artesanais, com sugestão de harmonização dos três produtos.

Durante uma hora e meia, os participantes poderão desfrutar das orientações de Bruno Cabral, especialista em queijos artesanais da Mercearia Mestre Queijeiro, Eugênio Basile, especialista em abelhas nativas brasileiras da Mbee, e de Juliana Behr, sommeliere de cerveja, especialista em harmonização e embaixadora da Cervejaria Blondine.

O público ganhará 20% de desconto no mel e nos queijos usados durante a experiência. O workshop atende até 40 participantes e o valor por pessoa é de R$ 114. As inscrições podem ser feitas no site do FoodPass.

O Clube ABC Gourmet está localizado no Piso 1 do Shopping ABC e apresenta a cada semana uma programação com aulas temáticas e workshops para o público mergulhar no universo da gastronomia. A programação completa do mês de agosto pode ser consultada no site www.shoppingabc.com.br ou www.clubeabcgourmet.com.br.