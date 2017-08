Diretores do BC acompanham no Senado reuniões das MPs da leniência e da TLP

Os diretores do Banco Central Tiago Couto Berriel (Assuntos Internacionais), Sidnei Corrêa Marques (Organização do Sistema Financeiro), Carlos Viana de Carvalho (Política Econômica) e Otavio Ribeiro Damaso (Regulação) chegaram nesta tarde de quarta-feira, 16, ao plenário 2 do Senado, onde ocorre na tarde de hoje reunião da comissão mista da Medida Provisória (MP) 784 e, na sequência, da MP 777. As duas são de interesse do Banco Central.

A MP 784 estabelece novo marco punitivo para as instituições financeiras e cria ferramentas como o acordo de leniência e o termo de compromisso com o BC. A reunião de hoje servirá para aprovar o plano de trabalho da comissão. Já a MP 777 cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). A reunião de hoje servirá para leitura do relatório do deputado federal Betinho Gomes (PSDB-PE).

A presença dos diretores no plenário da comissão mista da MP 784 – o mesmo que será usado para a reunião da comissão da MP 777 – não estava prevista na agenda do Banco Central.