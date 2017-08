Maioria da bancada do PSDB deve votar a favor do ‘distritão’, diz líder tucano

O líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Tripoli (SP), confirmou nesta quarta-feira,16, que a maioria da bancada tucana na Casa deve votar a favor do ‘distritão’, no debate da Reforma Política, cuja sessão está marcada para esta data.

A expectativa é que, dos 46 deputados tucanos, pelo menos 35 votem a favor do sistema. A ideia é seguir a orientação do presidente do partido, senador Tasso Jereissati (CE), que enxerga o ‘distritão’ como caminho de transição para o sistema ‘distrital misto’.

Em razão disso, Tripoli convocou Tasso para participar da reunião da bancada na Câmara, que começou por volta das 13 horas. “Vamos buscar o consenso na bancada. Convidei o presidente Tasso para nos ajudar, inclusive em relação ao Senado. Essa é uma matéria que não diz respeito só à Câmara”, disse Tripoli.