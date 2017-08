Doze pessoas são presas em operação das Forças de Segurança no Rio

Doze pessoas foram presas até às 11h50 desta quarta-feira, 16, em favelas de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, durante a operação em conjunto das Forças Armadas, a Polícia Civil e a Militar.

Além disso, oito pessoas que já estavam presas tiveram outros mandados de prisão recebidos. Um menor foi apreendido e seis carros roubados foram recolhidos. Até o momento, a Secretaria de Segurança ainda não divulgou informações sobre o armamento apreendido.

O objetivo da operação era cumprir 26 mandados de prisão preventiva, dois de apreensão de adolescentes e 34 de busca e apreensão.

O Exército e Marinha estão atuando com um efetivo de 2,6 mil homens, responsáveis pelo cerco de pontos estratégicos. Algumas ruas estão interditadas e os espaços aéreos controlados, com restrições para aviões civis, mas sem interferência nas operações dos aeroportos Santos Dumont e Internacional do Galeão.

Dois helicópteros, uma da Marinha e outro do Exército, e 33 blindados dão apoio às ações, além de 120 viaturas de transportes. A operação faz parte do Plano Nacional de Segurança para combater o crime organizado no Estado.

Durante a ação, um cabo do exército foi baleado na mão. De acordo com o coronel Roberto Itamar, porta-voz do Comando Militar do Leste (CML), o cabo recebeu atendimentos médicos e passa bem.

Segundo Itamar, a vítima foi ferida durante um cerco das Forças Armadas na comunidade de Ititioca, em Niterói. Houve reação dos criminosos, que trocaram tiros com o exército.

O porta-voz do CML não quis divulgar o nome nem a idade do militar ferido, “pois aguarda o laudo médico e entrar em contato com a família da vítima”.

Na ação, policiais do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) encontraram barricadas feitas por criminosos em vias de acesso às comunidades, montadas com trilhos e cimento. Um trator teve que ser utilizado para remover os objetos.