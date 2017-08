Nishikori desiste do US Open, dá vaga a Monteiro e não pegará Brasil na Davis

O japonês Kei Nishikori será mais uma importante baixa no último Grand Slam do ano, o US Open. Uma lesão no punho, confirmada nesta quarta-feira, vai tirar o número 9 do ranking da ATP do torneio norte-americano, que começa no dia 28 de agosto, e o obrigará a ficar o restante da temporada afastado, retornando somente em 2018.

A decisão de Nishikori de ficar o resto do ano em recuperação beneficiará de forma direta o tênis brasileiro. Isso porque o tenista será desfalque do Japão no confronto diante do País pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, em setembro, e será substituído no US Open por Thiago Monteiro, que ganhou a vaga na chave principal do Grand Slam por sua colocação no ranking.

Agente de Nishikori, Olivier van Lindonk foi o responsável por anunciar o afastamento do tenista nesta quarta. De acordo com ele, o tenista sentiu um incômodo no pulso quando estava treinando para a disputa do Masters 1000 de Cincinnati, torneio do qual desistiu na última segunda-feira.

Esperava-se que a ausência na competição fosse suficiente para sua recuperação, mas após a realização de exames de imagem, foi constatada uma contusão um pouco mais grave no pulso do japonês. Para evitar maiores danos, Nishikori optou por não passar por cirurgia no local, mas, assim, terá que ampliar o período de afastamento por causa do tratamento.

De acordo com Van Lindonk, Nishikori passará a utilizar um imobilizador no pulso nas próximas semanas, após a diminuição do inchaço no local. “Nós vamos avaliar os próximos passos após isso”, explicou o agente.

Com a baixa, a edição de 2017 do US Open não terá três dos quatro últimos semifinalistas. Antes do japonês, o suíço Stan Wawrinka, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, e o sérvio Novak Djokovic, com lesão no ombro direito, já haviam anunciado a desistência do Grand Slam norte-americano.