Filhote de baleia é encontrado morto no RS

Um filhote de baleia da espécie Franca foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 16, na praia de Xangri-lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O cetáceo foi localizado por populares que caminhavam à beira-mar. O animal estava na areia próximo a plataforma de pesca do balneário.

Agentes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar foram acionados para atender à ocorrência. O mamífero, que não apresentava ferimentos, foi levado até o Ceclimar, órgão vinculado ao Instituto de Biociências da UFRGS, localizado às margens da Lagoa Tramandaí.

No local, biólogos irão recolher amostras que possam identificar a causa da morte do filhote de baleia. Durante a patrulha militar na orla marítima, ainda pela manhã, policiais encontraram próximo ao filhote de baleia, um lobo marinho. O animal estava bastante debilitado e também foi socorrido.