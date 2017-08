Federação mantém suspensão de Cristiano Ronaldo por 5 jogos

A Real Federação Espanhola de Futebol confirmou nesta quarta-feira a suspensão de cinco jogos imposta a Cristiano Ronaldo. O Real Madrid entrou com um recurso contra a punição imposta ao jogador português, mas não teve êxito na sua ação, julgada pelo comitê de apelações da entidade nacional.

O atacante, então, vai desfalcar o Real Madrid no jogo de volta da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira, contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu, às 18 horas (de Brasília). Além disso, ficará de fora das quatro primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que vai começar no próximo fim de semana.

Cristiano Ronaldo foi punido por uma partida por causa da sua expulsão no último domingo, durante o triunfo do Real Madrid por 3 a 1, no jogo de ida da Supercopa, no Camp Nou. Os outros quatro jogos da sanção foram impostos porque o craque português empurrou o árbitro após receber o cartão vermelho, sendo que esta é a pena mínima para esse tipo de infração.

No clássico do último fim de semana, Cristiano Ronaldo recebeu o primeiro cartão amarelo ao tirar a camisa para comemorar o seu gol no triunfo sobre o Barcelona. Depois, foi advertido novamente por supostamente ter simulado um pênalti.

A punição a Cristiano Ronaldo irritou o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane. O treinador expressou publicamente a sua revolta. “Estou e estamos todos no Real muito chateados. Não vou me meter com os árbitros, mas, depois do que aconteceu, pensar que ele não vai jogar cinco partidas é (de se suspeitar) que aqui acontece algo. É muito para ele. Tenho sido muito claro em minha resposta. O que aconteceu, aconteceu, mas quando você analisa o que Cristiano Ronaldo fez, você vê que cinco partidas é um castigo muito grande”, reclamou o treinador francês na última terça-feira. A declaração poderá provocar uma investigação, com eventuais sanções, a ele.

Sem Cristiano Ronaldo, mas com a vantagem de 3 a 1 obtida no duelo de ida, o Real Madrid poderá até perder por 2 a 0 para o Barcelona nesta quarta-feira para ficar com a taça da Supercopa da Espanha.