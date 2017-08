Matuidi deixa o Paris Saint-Germain e acerta com a Juventus

Enquanto uns chegam ao milionário elenco do Paris Saint-Germain, outros deixam o clube nesta janela de transferência do futebol europeu. Se abalou o mercado ao contratar Neymar, o time francês teve que aceitar uma importante baixa nesta quarta-feira, com o anúncio da transferência do meio-campista Blaise Matuidi para a Juventus.

O jogador desembarcou em Turim para realizar exames médicos e assinar contrato com a Juventus. Nenhuma das partes revelou os detalhes financeiros ou contratuais do acordo, mas a imprensa europeia garante que Matuidi custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões) ao time italiano e assinou vínculo por três anos.

Matuidi tem 30 anos e foi um dos símbolos do crescimento do PSG no cenário europeu. Afinal, defende as cores do clube desde 2011, quando chegou por “apenas” 7,5 milhões de euros, após se destacar no Saint-Étienne. Ao longo destes seis anos no time parisiense, ganhou espaço, conquistou 16 títulos e se tornou presença constante na seleção francesa.

Na última temporada, porém, Matuidi perdeu a condição de titular absoluto no meio de campo do Paris Saint-Germain. Em parte pelo crescimento de nomes como Rabiot e Verratti, que costumam compor a dupla de volantes da equipe, mas também por ter reclamado do comportamento do clube na janela de transferência anterior à temporada 2016/2017, quando alegou ter sido impedido de ir justamente para a Juventus.

Um ano mais tarde, porém, Matuidi finalmente teve o desejo atendido e vestirá as cores do clube italiano. Lá, porém, ele também terá que lidar com forte concorrência para ser titular, já que terá como colegas de posição nomes como os de Khedira, Pjanic e Marchisio.