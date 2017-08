Para promover um lançamento, o restaurante Sidhus Golden Fish and Chips está usando uma imagem distorcida de Victoria Beckham. O estabelecimento, que fica em Wallsend, Reino Unido, criou uma pizza com massa superfina, com 2 milímetros de espessura, e colocou o nome da estilista britânica.

No anúncio estampando nas vans da empresa, o alimento aparece ao lado de uma caricatura da cantora extremamente magra usando uma faixa com os dizeres “ícone da moda anoréxica”.

“É extremamente inapropriado falar de maneira trivial de um distúrbio alimentar e difamatório ser tão imprudente com a reputação de uma pessoa desse jeito”, disse um representante de Victoria ao portal WWD. “Estamos procurando aconselhamento legal para este caso.” P