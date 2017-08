Morre em Brasília ex-senador boliviano vítima de acidente aéreo

Morreu às 4h43 desta madrugada o ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, que se encontrava internado em estado gravíssimo no Hospital de Base de Brasília desde o último sábado, após o avião de pequeno porte que pilotava cair próximo ao aeroclube de Luziânia (GO).

Ele vivia na capital federal desde 2013, quando saiu clandestinamente de seu país, após viver por 15 meses na embaixada do Brasil em La Paz. Molina se dizia vítima de perseguição política por fazer oposição ao governo de Evo Morales.

A Aeronáutica investiga as causas do acidente. Molina estava sozinho no avião. Após a queda, ele foi encontrado preso nas ferragens, mas consciente, pelo Corpo de Bombeiros de Luziânia. Após manobras de estabilização, foi levado de helicóptero para a capital federal. Seu estado era gravíssimo, segundo os boletins médicos divulgados no fim de semana.

Segundo informações do Hospital de Base, nesta madrugada ele teve parada cardiorrespiratória e não respondeu às manobras de reanimação, vindo a óbito. Por se tratar de um acidente aéreo, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.