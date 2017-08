Em linha com exterior e petróleo, Bovespa abre em alta

A Bovespa abriu sob sinal positivo em linha com o ambiente favorável para ativos de risco no exterior e apreciação do petróleo. As bolsas em Manhattan também ganham valor, confirmando a indicação dada desde cedo pelos índices acionários futuros de Dow Jones e S&P500.

Outros ativos domésticos também têm um manhã de valorização. O dólar segue em queda ante o real também em linha com o mercado internacional. O recuo do dólar e o viés de baixa nos juros futuros também sinalizam uma reação positiva dos agentes econômicos às novidades sobre a questão fiscal brasileira – sobretudo diante da resposta favorável e absolutamente veloz da Standard & Poor’s à elevação da meta para 2017 e 2018.

Esta quarta-feira, 16, é o dia do vencimento do contrato para agosto do Ibovespa, o que pode vir a despertar uma disputa entre comprados e vendidos. A precificação acontece entre as 14 horas e as 17 horas. Às 10h22, o Ibovespa subia 0,61% aos 68.770 pontos. Todas as blue chips subiam, inclusive a Vale.

Os papéis da mineradora, aparentemente, ignoram a queda de 0,96% do preço do minério de ferro no mercado à vista chinês (porto de Qingdao). Perto do horário acima, o dólar à vista caía aos R$ 3,1719 (-0,08%). O DI para janeiro de 2021 marcava 9,36% ante 9,38% no ajuste de terça.

Nos Estados Unidos, o ambiente é de maior apetite por risco e menor busca por segurança nos mercados. Esse movimento é contido, porém, por uma notícia da agência Reuters segundo a qual o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, não fará nenhum anúncio importante na conferência de Jackson Hole na próxima semana. Para as 15 horas desta quarta, a expectativa é com a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Sobre a agenda doméstica desta quarta, os deputados devem votar em plenário a reforma política. Um dia após ser aprovada em comissão especial, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 77, que institui o chamado “distritão” e cria o fundo público para financiamento das campanhas eleitorais, deverá ser analisada no plenário da Câmara a partir das 13 horas.