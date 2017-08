May critica Trump por culpar “ambos os lados” por incidente em Charlottesville

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, criticou indiretamente o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta quarta-feira por ter culpado “ambos os lados” pelos violentos confrontos do fim de semana entre supremacistas e manifestantes contrários a eles em Charlottesville, na Virgínia.

Segundo May, não há “equivalência entre os que propõem visões fascistas e os que as combatem”.

May, que falou durante evento em Portsmouth, não citou Trump pelo nome, mas disse ser atribuição de líderes se opor a visões de extrema-direita “onde quer que as ouçamos”. Fonte: Associated Press.